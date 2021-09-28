В Верховную Раду проходят пять партий. Лидер – "Слуга народа" – опрос

Согласно результатам опроса, "Слугу народа" на выборах поддержали бы 26,4% украинцев Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 26,4% украинцев.

Следом идут "Европейская солидарность" (19,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,7%) и "Батьківщина" (10,3%).

Также проходной барьер преодолевает "Сила и честь" (7,7%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов. В частности, партия "Наши" – 4,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,3%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2,3%.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.