В Верховную Раду проходят пять партий. Лидер – "Слуга народа" – опрос

Если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, "Слугу народа" поддержали бы 26,4% украинцев.
Следом идут "Европейская солидарность" (19,1%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,7%) и "Батьківщина" (10,3%).
Также проходной барьер преодолевает "Сила и честь" (7,7%).
Остальные партии набирают менее 5% голосов. В частности, партия "Наши" – 4,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,3%. У представленного сейчас в парламенте "Голоса" 2,3%.
Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержало 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.