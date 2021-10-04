"Затягивать процесс не буду". Разумков заявил, что на этой неделе вопрос его отзыва в повестке Рады не может появиться

Разумков: Затягивать не буду. Но делать то, что кому-то хочется, – ну так можно было в Трускавце проголосовать Фото: rada.gov.ua

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Разумкова, после запуска процедуры отзыва главы парламента подготовка к голосованию в зале может продолжаться не более 10 дней.

"Занимает процедура не более 10 дней. Готовится отчет главы Верховной Рады, готовится отчет Счетной палаты относительно выполнения бюджета на 2021 год. Эти материалы должны быть розданы народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения этого вопроса, пройдем в 100-процентном соответствии регламенту. А дальше Верховная Рада определится. Будет 226 [голосов] – будет новый председатель, не будет 226 – продолжим дальше работать", – сказал глава парламента.

Разумков добавил, что "объективно" вопрос о его отзыве на этой неделе не может появиться в повестке Рады.

"Объективно – нет. Даже если сегодня поступят подписные [листы], то физически провести аудит Счетной по смете, провести отчет председателя до конца недели и раздать его не позднее двух дней до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады объективно невозможно. Я не буду затягивать процесс. Потому что понимаю, что сейчас начнут говорить коллеги. Затягивать не буду. Но делать то, что кому-то хочется, – ну так можно было в Трускавце проголосовать", – добавил он.

Сегодня СМИ писали, что Рада 5 октября проголосует за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова, а решающее голосование состоится 7 октября.