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"Затягивать процесс не буду". Разумков заявил, что на этой неделе вопрос его отзыва в повестке Рады не может появиться

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Разумков: Затягивать не буду. Но делать то, что кому-то хочется, ну так можно было в Трускавце проголосовать
Разумков: Затягивать не буду. Но делать то, что кому-то хочется, – ну так можно было в Трускавце проголосовать
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 4 октября на брифинге в парламенте заявил, что на этой неделе вопрос его отзыва с должности в повестке дня не может появиться физически.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

По словам Разумкова, после запуска процедуры отзыва главы парламента подготовка к голосованию в зале может продолжаться не более 10 дней. 

"Занимает процедура не более 10 дней. Готовится отчет главы Верховной Рады, готовится отчет Счетной палаты относительно выполнения бюджета на 2021 год. Эти материалы должны быть розданы народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения этого вопроса, пройдем в 100-процентном соответствии регламенту. А дальше Верховная Рада определится. Будет 226 [голосов] – будет новый председатель, не будет 226 – продолжим дальше работать", – сказал глава парламента. 

Разумков добавил, что "объективно" вопрос о его отзыве на этой неделе не может появиться в повестке Рады. 

"Объективно – нет. Даже если сегодня поступят подписные [листы], то физически провести аудит Счетной по смете, провести отчет председателя до конца недели и раздать его не позднее двух дней до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады объективно невозможно. Я не буду затягивать процесс. Потому что понимаю, что сейчас начнут говорить коллеги. Затягивать не буду. Но делать то, что кому-то хочется, – ну так можно было в Трускавце проголосовать", – добавил он. 

Сегодня СМИ писали, что Рада 5 октября проголосует за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова, а решающее голосование состоится 7 октября.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии "Слуга народа", замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал сегодня, что готов занять должность вице-спикера

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, депутаты, олигархи, голосование, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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