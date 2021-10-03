Заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце закончилось концертом. Арахамия был диджеем и сыграл на барабанах. Видео

На мероприятие, как рассказал изданию нардеп Александр Качура, были приглашены знаменитости, его вела украинская телеведущая Екатерина Осадчая.

Начался вечер с выступления главы фракции Давида Арахамии, написала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в Facebook. Арахамия сыграл на барабанах, Палийчук опубликовала видео.

Арахамия также закрывал вечер, выступив как DJ David Braun, уточнила спикер партии в Telegram и опубликовала видео. В Facebook его перепостила журналистка Анна Стешенко.

По словам Палийчук, в конце вечеринки нардепы провели аукцион, на котором продали четыре худи с надписью DJ David Braun. Деньги, вырученные от продажи одежды (в сумме – 65 тыс. грн), передадут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, написала она.