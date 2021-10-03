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Татаров приезжал на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце. Он сказал, что не помнит, кто его пригласил

Татарова сфотографировали в компании нардепа от "Слуги народа" Трухина
Татарова сфотографировали в компании нардепа от "Слуги народа" Трухина
Фото: radiosvoboda.org

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров приезжал на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области. Об этом сообщило "Радіо Свобода".

Корреспондент издания Власта Лазур 2 октября сфотографировала Татарова в компании парламентариев в отеле. Как отметила журналист в Facebook, замглавы ОПУ пил кофе за одним столом с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным, который считается участником резонансного ДТП в Киеве. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4814601445218565&id=100000062702890

Татаров сказал журналистке, что "приехал по приглашению фракции, пообщается с людьми" и заявил, что не помнит, кто именно его пригласил в Трускавец. 

"Не помню, через помощников приглашали. Сказали, что предусмотрена возможность прибыть, если есть желание, вот я сейчас прибыл", – сказал он. 

Замглавы ОП не стал комментировать ситуацию с ДТП, в котором фигурирует Трухин. "Мне все интересно как юристу с профессиональной точки зрения, но я не могу давать комментарии, поскольку не видел материалов", – отметил Татаров. Видео общения с ним Лазур обнародовала в Twitter. 

Контекст:

Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" проходило в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася. 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в "Укрбуді", вместе с Микитасем "дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения".

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и что уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

В Госбюро расследований еще не установили, был ли Трухин за рулем, сообщал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев 17 сентября.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Олег Татаров, Львовская область, Трускавец, отель, Слуга народа, заседание, Александр Трухин
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