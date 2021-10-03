Татаров приезжал на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце. Он сказал, что не помнит, кто его пригласил

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, в качестве пассажира или водителя.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и что уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

В Госбюро расследований еще не установили, был ли Трухин за рулем, сообщал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев 17 сентября.

Глава полиции Киева Иван Выговский говорил 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.