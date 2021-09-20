Татаров до сих пор подозреваемый, дело не передают в суд – Офис генпрокурора

Татарову сообщили о подозрении во взяточничестве в декабре прошлого года Фото: Олег Татаров / Telegram

Об этом Центр противодействия коррупции сообщил 20 сентября в Telegram, ссылаясь на ответ, полученный в Офисе генерального прокурора.

"Решения, предусмотренные ч. 2. ст. 283 Уголовного процессуального кодекса Украины [о закрытии производства или передаче его в судебное заседание], не принимались, в связи с чем соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований не вносились. Процессуальный статус подозреваемых в настоящее время не менялся", – сказано в ответе, ссылку на который прикрепили к посту.

Прокуроры нарушают законодательство, не передавая дело в суд, подчеркивают в ЦПК.

"Руководитель этих прокуроров – заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который недавно гулял на дне рождения Татарова", – отметили активисты.