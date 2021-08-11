СМИ назвали имя нового возможного главы полиции Киева

СМИ сообщают, что 11 августа будет назначен и.о. главы полиции Киева Фото: depositphotos.com

По данным источников, решение о назначении и.о. главы столичной полиции будет принято сегодня, 11 августа.

ZN.UA отмечает, что значительную роль в решении о назначении Выговского сыграл заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Выговскому 41 год. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции в Николаевской области. С 2016 занимал должность замначальника Главного управления – начальника следственного управления Нацполиции в Николаевской области. 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника полиции Полтавской области.