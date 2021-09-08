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К Татарову на день рождения приехали силовики, связанные с расследованием его дела – СМИ

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Татарова подозревают во взяточничестве
Татарова подозревают во взяточничестве
Фото: 24tv.ua

На празднование дня рождения замглавы Офиса президента Олега Татарова приехали более десяти топ-чиновников силовых ведомств. Среди них и те, кто был связан с расследованием дела Татарова, сообщает "Украинская правда".

В частности, среди гостей был заместитель председателя Национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"Украинская правда" отмечает, что у тещи Цуцкиридзе есть несколько объектов недвижимости в жилищном комплексе на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардейцы по делу "Укрбуду". Татаров является одним из фигурантов этого дела.

Кроме того, на день рождения Татарова прибыл заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.

Среди других гостей журналисты заметили:

  • заместителя генпрокурора Игоря Мустецу;
  • бывшего первого замглавы СБУ и бывшего начальника главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;
  • руководителя департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности, налоговой и пограничной службами Яна Стрелюка;
  • замглавы Налоговой службы Михаила Титарчука;
  • руководителя миграционной службы Киева Вячеслава Гузя;
  • руководителя главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небитова;
  • замглавы Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко;
  • нардепа из фракции "Слуга народа" Игоря Мудрия.
ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Татаров в 2013 году занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями событий, происходивших на Майдане. Ему принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на деньги "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле экс-нардепа, экс-главы "Укрбуду" Максима Микитася. 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в "Укрбуді", вместе с Микитасем "дал взятку одному из руководителей экспертного учреждения".

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы о Татарове заявил, что считает его "профессиональным человеком".

Теги: Украина, Олег Татаров, Ян Стрелюк, Максим Цуцкиридзе, Офис президента Украины, Андрей Небитов, Василий Малюк, Алексей Симоненко, Игорь Мустеца
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