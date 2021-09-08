К Татарову на день рождения приехали силовики, связанные с расследованием его дела – СМИ

В частности, среди гостей был заместитель председателя Национальной полиции Украины и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

"Украинская правда" отмечает, что у тещи Цуцкиридзе есть несколько объектов недвижимости в жилищном комплексе на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардейцы по делу "Укрбуду". Татаров является одним из фигурантов этого дела.

Кроме того, на день рождения Татарова прибыл заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко, который передал дело Татарова от НАБУ в СБУ.

Среди других гостей журналисты заметили:

заместителя генпрокурора Игоря Мустецу;

бывшего первого замглавы СБУ и бывшего начальника главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Василия Малюка;

руководителя департамента Офиса генпрокурора по надзору за органами безопасности, налоговой и пограничной службами Яна Стрелюка;

замглавы Налоговой службы Михаила Титарчука;

руководителя миграционной службы Киева Вячеслава Гузя;

руководителя главного управления Нацполиции Киевской области Андрея Небитова;

замглавы Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко;

нардепа из фракции "Слуга народа" Игоря Мудрия.

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