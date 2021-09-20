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На участках с камерами машиной управлял водитель депутата, но Трухин мог пересесть за руль – глава полиции Киева Выговский

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На участке, где произошло ДТП, камер не было полиция предположила, что Трухин мог быть за рулем, и передала дело ГБР
На участке, где произошло ДТП, камер не было – полиция предположила, что Трухин мог быть за рулем, и передала дело ГБР
Фото: Kostyantyn Andriyuk / Facebook

Глава полиции Киева Иван Выговский прокомментировал ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина – по его словам, по дороге в Борисполь автомобиль вел водитель депутата. Об этом Выговский рассказал "Цензор.НЕТ" в интервью, опубликованном 20 сентября.

"Видео мы снимали с камер по движению этого автомобиля со стороны Борисполя, и там фиксировалось, что за рулем находился водитель депутата. Но на отрезке пути перед въездом в Киев, где положили новый асфальт, камер вообще нет. И мы предположили, что депутат мог пересесть за руль, потому инициировали неоднократно перед прокуратурой передачу этого уголовного производства в ГБР", – рассказал он.

Выговский отметил, что Трухин находился на месте ДТП на момент приезда полиции.

"Мы сделали смывы с подушки, чтобы потом была ДНК, были проведены другие следственные действия и назначены экспертизы, но результатов на момент передачи дела в ГБР еще не было", – пояснил начальник полиции Киева.

Также он подтвердил, что полиция провела экспертизу на содержание алкоголя в крови, но отказался сообщить о ее результатах из-за того, что "расследование ведет другой правоохранительный орган".

В Госбюро расследований также все еще не установили, был ли Трухин за рулем, сообщал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев 17 сентября.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство "Центр новин" и издание "Украинская правда" сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля AudiПо данным издания "Полтавщина", нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством области в ресторане "Лилея".

В МВД не сомневались, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.

"Цензор.НЕТ" и "Бабель" со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки "Слуги народа" Фахраддина Мухтарова, сообщал "Цензор.НЕТ".

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала "Радіо Свобода" пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, "учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины".

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и "ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму". При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.

7 сентября Трухин в кулуарах Верховной Рады сказал, что не был пьян в день аварии и что уверен в своей невиновности. Он снова не говорил о том, кто был за рулем автомобиля.

Теги: Киев, автомобили, полиция, авария, народные депутаты, Нацполиция, ГБР, Александр Трухин, нардеп, Иван Выговский
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