На участках с камерами машиной управлял водитель депутата, но Трухин мог пересесть за руль – глава полиции Киева Выговский

На участке, где произошло ДТП, камер не было – полиция предположила, что Трухин мог быть за рулем, и передала дело ГБР Фото: Kostyantyn Andriyuk / Facebook

"Видео мы снимали с камер по движению этого автомобиля со стороны Борисполя, и там фиксировалось, что за рулем находился водитель депутата. Но на отрезке пути перед въездом в Киев, где положили новый асфальт, камер вообще нет. И мы предположили, что депутат мог пересесть за руль, потому инициировали неоднократно перед прокуратурой передачу этого уголовного производства в ГБР", – рассказал он.

Выговский отметил, что Трухин находился на месте ДТП на момент приезда полиции.

"Мы сделали смывы с подушки, чтобы потом была ДНК, были проведены другие следственные действия и назначены экспертизы, но результатов на момент передачи дела в ГБР еще не было", – пояснил начальник полиции Киева.

Также он подтвердил, что полиция провела экспертизу на содержание алкоголя в крови, но отказался сообщить о ее результатах из-за того, что "расследование ведет другой правоохранительный орган".

В Госбюро расследований также все еще не установили, был ли Трухин за рулем, сообщал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев 17 сентября.