"Слуга народа" собрала около 190 подписей для голосования за отзыв Разумкова с поста спикера – Корниенко

Корниенко о нардепах, которые не поставили подпись за отзыв спикера: Почему-то так ставится вопрос, будто у людей там начнутся страшные муки Фото: sluga-narodu.com

"Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдается на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельный вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там еще, кажется, около 15 подписей. То есть в целом там около 190 я видел", – сказал Корниенко.

Он отметил, что сам поставил подпись вторым после лидера фракции Давида Арахамии.

Корниенко подчеркнул, что фракция не намерена исключать тех членов, которые не поставили подписи за отзыв Разумкова с должности спикера.

"Почему-то так ставится вопрос, будто у людей там начнутся страшные муки. Ничего ни с кем не будет. Я думаю, что мы обсудим это внутри фракции: как фракция к этому отнесется, партия... Я думаю, что если публично депутаты готовы сказать, что идут своим путем и у них есть некая иная идеологическая конструкция, на что мы видим намеки со стороны бывшего главы нашей партии [Дмитрия Разумкова], то, наверное, честно было бы определяться и идти другим политическим путем. Исключать их мы пока не собираемся, таких соображений пока нет", – пообещал Корниенко.

Место спикера Верховной Рады в случае отзыва Разумкова может занять нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, подтвердил Корниенко. По его словам, Стефанчук "наиболее подготовлен" для этой должности.

"Кроме того, что он юрист, один из идеологов нашей партии, зампредседателя политического совета партии, он еще более двух лет занимает должность вице-спикера и неоднократно проводил заседания. Хочу напомнить, что некоторые судьбоносные голосования – рынок земли, закон об олигархах – проводил именно он", – заявил политик.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября, голосование может состояться, по данным СМИ, 7 октября.