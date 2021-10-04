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ПОЛИТИКА

"Слуга народа" собрала около 190 подписей для голосования за отзыв Разумкова с поста спикера – Корниенко

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Корниенко о нардепах, которые не поставили подпись за отзыв спикера: Почему-то так ставится вопрос, будто у людей там начнутся страшные муки
Корниенко о нардепах, которые не поставили подпись за отзыв спикера: Почему-то так ставится вопрос, будто у людей там начнутся страшные муки
Фото: sluga-narodu.com

Парламентская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей для инициирования процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Об этом сообщил глава политсилы, первый замглавы фракции Александр Корниенко на брифинге, который транслировался в Facebook партии.

"Собрано 175 подписей на подписном листе, так как он выдается на 175 подписей. Больше там подписей мы не ставили. Но есть отдельный вкладыш, он не является формальным, он не будет рассматриваться аппаратом сейчас при верификации подписей, но там еще, кажется, около 15 подписей. То есть в целом там около 190 я видел", – сказал Корниенко.

Он отметил, что сам поставил подпись вторым после лидера фракции Давида Арахамии.

Корниенко подчеркнул, что фракция не намерена исключать тех членов, которые не поставили подписи за отзыв Разумкова с должности спикера.

"Почему-то так ставится вопрос, будто у людей там начнутся страшные муки. Ничего ни с кем не будет. Я думаю, что мы обсудим это внутри фракции: как фракция к этому отнесется, партия... Я думаю, что если публично депутаты готовы сказать, что идут своим путем и у них есть некая иная идеологическая конструкция, на что мы видим намеки со стороны бывшего главы нашей партии [Дмитрия Разумкова], то, наверное, честно было бы определяться и идти другим политическим путем. Исключать их мы пока не собираемся, таких соображений пока нет", – пообещал Корниенко.

Место спикера Верховной Рады в случае отзыва Разумкова может занять нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, подтвердил Корниенко. По его словам, Стефанчук "наиболее подготовлен" для этой должности.

"Кроме того, что он юрист, один из идеологов нашей партии, зампредседателя политического совета партии, он еще более двух лет занимает должность вице-спикера и неоднократно проводил заседания. Хочу напомнить, что некоторые судьбоносные голосования – рынок земли, закон об олигархах – проводил именно он", – заявил политик.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября, голосование может состояться, по данным СМИ, 7 октября.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, отставка, парламент, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко
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