В "Слуге народа" гарантировали, что голосующим против отставки Разумкова мандатов не лишат – нардеп Яременко

"Руководство фракции дало гарантию всем, кто проголосуют против отставки спикера и решат уйти из фракции, что "Слуга народа" не будет применять против них карательные санкции в виде лишения мандата", – написал он.

Нардеп считает, что, "возможно, это было бы процедурно правильно, но политически ситуация перезрела".

"Беседы с Разумковым президента [Владимира Зеленского] и [главы парламентской фракции "Слуга народа"] Давида Арахамия происходили неоднократно. Я подписал соответствующее обращение (моя подпись была сто шестьдесят какой-то). Голосов для начала процедуры достаточно", – объяснил Яременко.

Он утверждает, что кандидатура "нового спикера" не обсуждалась, но "кажется, все догадываются".

Яременко также заявил, что услышанное от Зеленского и Арахамия "о потере политической связи и взаимного доверия" с Разумковым "однозначно" стало для него новостью и "более чем убедительным с точки зрения необходимости инициирования процедуры отставки спикера".

"Оппоненты этого решения (они, хотя и очень немного) называли только один контраргумент - надо принимать решение только после разговора с Разумковым", – написал нардеп.