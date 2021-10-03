ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" гарантировали, что голосующим против отставки Разумкова мандатов не лишат – нардеп Яременко

Яременко заявил о поддержке решения об отставке спикера Рады
Яременко заявил о поддержке решения об отставке спикера Рады
Фото: Слуга Народу / Facebook

Народным депутатам Украины из фракции "Слуга народа" руководство пообещало не наказывать за отказ голосовать за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом 2 октября в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Руководство фракции дало гарантию всем, кто проголосуют против отставки спикера и решат уйти из фракции, что "Слуга народа" не будет применять против них карательные санкции в виде лишения мандата", – написал он.

Нардеп считает, что, "возможно, это было бы процедурно правильно, но политически ситуация перезрела".

"Беседы с Разумковым президента [Владимира Зеленского] и [главы парламентской фракции "Слуга народа"] Давида Арахамия происходили неоднократно. Я подписал соответствующее обращение (моя подпись была сто шестьдесят какой-то). Голосов для начала процедуры достаточно", – объяснил Яременко.

Он утверждает, что кандидатура "нового спикера" не обсуждалась, но "кажется, все догадываются".

Яременко также заявил, что услышанное от Зеленского и Арахамия "о потере политической связи и взаимного доверия" с Разумковым "однозначно" стало для него новостью и "более чем убедительным с точки зрения необходимости инициирования процедуры отставки спикера".

"Оппоненты этого решения (они, хотя и очень немного) называли только один контраргумент - надо принимать решение только после разговора с Разумковым", – написал нардеп.

https://www.facebook.com/bohdan.yaremenko/posts/4614766648587421

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Всего во фракции 244 нардепа.

Процедуру отзыва планируют начать 4 октября.

Теги: Верховная Рада, Богдан Яременко, Слуга народа, Дмитрий Разумков, спикер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
Шустер привился от коронавируса четыре раза
Шустер привился от коронавируса четыре раза
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
  "Хвилі". Kalush и Jerry Heil записали совместный трек и презентовали видео
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
"Кухар... Наверное, быть злым судьей – ее роль". Покинувший шоу "Танцы со звездами" Суровцев высказался о судьях
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Очень секси". Никитюк снялась в ультрамини и с огромным декольте
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS