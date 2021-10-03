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ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" о голосовании по отставке Разумкова в Раде: Похоже, что это будет поддержка из зала

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Василевская-Смаглюк спрогнозировала, наберется ли в Раде достаточное количество голосов для отставки Разумкова
Василевская-Смаглюк спрогнозировала, наберется ли в Раде достаточное количество голосов для отставки Разумкова
Фото: Ольга Василевская / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что подписи под обращением об отзыве главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова поставили уже порядка 180 представителей монобольшинства.

Об этом пишет "Радіо Свобода"

Василевскую-Смаглюк попросили спрогнозировать, будет ли в парламенте достаточное количество голосов для увольнения Разумкова (нужно не менее 226, в составе "Слуги народа" 244 нардепа). 

"Похоже, что это будет поддержка из зала, кроме монобольшинства", – ответила нардеп. Василевская-Смаглюк общалась с журналистами в Трускавце Львовской области, где 1–2 октября проходило выездное заседание фракции "Слуга народа". Там же и собирали подписи под обращением за отставку Разумкова.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Разумков, Ольга Василевская-Смаглюк
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