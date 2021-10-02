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Нардепы "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Разумкова – СМИ

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Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Нардепы от "Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказали несколько источников.

Как отмечает "РБК-Украина", подписи собирают в рамках выездного заседания фракции в Трускавце.

Издание напоминает, что ранее депутаты уже подготовили подписные листы, однако затем нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

Теги: Украина, депутаты, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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