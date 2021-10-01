Разумков: Мне иногда страшно слышать от коллег, что должность спикера – собственность той или иной партии

Разумков: Должности в этом государстве не бывают собственностью ни партий, ни фракций Фото: rada.gov.ua

"Мне очень иногда страшно слышать от коллег, что должность спикера – это должность и собственность той или иной партии. Должности в этом государстве не бывают собственностью ни партий, ни фракций. Нет должности Разумкова, нет должности [президента Украины Владимира] Зеленского, нет должности главы фракции. Все эти должности – это должности, на которые нас делегировали люди на некоторое время. Если будем хорошо работать, это время будет дольше, если плохо – нас с них отзовут. Но не надо связывать и отождествлять себя с государством. Мы видели это в некоторых странах – наших северных соседях", – сказал Разумков.

Он также заявил, что не согласен с высказываниями некоторых коллег, что "демократия – это власть большинства".

"Демократия в Украине была, есть и будет властью народа. И этим мы отличаемся от России и от некоторых других государств мира. Мне очень не хочется, чтобы мы стали похожими на них", – добавил глава парламента.

30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя ситуацию со сбором подписей за отставку Разумкова, сказал, что кресло спикера "фактически принадлежит" монобольшинству.

"Это, может, кто-то нафантазировал сейчас, что это выборная какая-то должность. Так я напоминаю: это просто фантазии. Это просто делегированный от "Слуги народа" человек. Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен", – сказал Арахамия.

Выборность должности главы парламента прописана в регламенте Рады. Согласно ст. 69 регламента, спикера выбирают из числа нардепов по предложению фракций, депутатов. Также претендент на эту должность может сам предложить свою кандидатуру.