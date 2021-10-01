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ПОЛИТИКА

Разумков: Мне иногда страшно слышать от коллег, что должность спикера – собственность той или иной партии

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Разумков: Должности в этом государстве не бывают собственностью ни партий, ни фракций
Разумков: Должности в этом государстве не бывают собственностью ни партий, ни фракций
Фото: rada.gov.ua

Должности в Украине не принадлежат политическим партиям или фракциям. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мне очень иногда страшно слышать от коллег, что должность спикера – это должность и собственность той или иной партии. Должности в этом государстве не бывают собственностью ни партий, ни фракций. Нет должности Разумкова, нет должности [президента Украины Владимира] Зеленского, нет должности главы фракции. Все эти должности – это должности, на которые нас делегировали люди на некоторое время. Если будем хорошо работать, это время будет дольше, если плохо – нас с них отзовут. Но не надо связывать и отождествлять себя с государством. Мы видели это в некоторых странах – наших северных соседях", – сказал Разумков.

Он также заявил, что не согласен с высказываниями некоторых коллег, что "демократия – это власть большинства".

"Демократия в Украине была, есть и будет властью народа. И  этим мы отличаемся от России и от некоторых других государств мира. Мне очень не хочется, чтобы мы стали похожими на них", – добавил глава парламента.

30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя ситуацию со сбором подписей за отставку Разумкова, сказал, что кресло спикера "фактически принадлежит" монобольшинству

"Это, может, кто-то нафантазировал сейчас, что это выборная какая-то должность. Так я напоминаю: это просто фантазии. Это просто делегированный от "Слуги народа" человек. Если человек больше не "слуга народа", не совпадают у него мысли со "Слугой народа", тогда он просто будет заменен", – сказал Арахамия.

Выборность должности главы парламента прописана в регламенте Рады. Согласно ст. 69 регламента, спикера выбирают из числа нардепов по предложению фракций, депутатов. Также претендент на эту должность может сам предложить свою кандидатуру.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией. 

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации "выполнил задачу". Он не уточнял, чью именно.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные".

Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" пройдет 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце. Глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" 2 октября может обсудить возможный отзыв Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, Свобода слова Савика Шустера
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