Разумков хочет в понедельник встретиться с фракцией "Слуга народа"

Разумков: У меня нет конфликтов с фракцией Фото: rada.gov.ua

Разумков назвал "несправедливым" решение не приглашать его на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце Львовской области. "Думаю, что когда рассматривается вопрос отставки спикера, наверное, стоило бы его послушать", – сказал он.

"Я, в отличие от коллег, приглашаю в понедельник на 18.00 – проведение фракции. Могу организовать ее в стенах парламента, где дам каждому ответ на любые вопросы о моей деятельности за последние два года. Я точно знаю, с какими принципами мы шли... Кто сегодня рассказывает о принципах, о конфликтах – у меня нет конфликтов с фракцией, как и с другими фракциями, надеюсь, но у меня нет конфликта с теми, с кем я прошел достаточно долгий путь за эти последние годы. Если кто-то хочет его устроить – это уже другой вопрос. Но это делается искусственно", – сказал он.