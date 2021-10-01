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ПОЛИТИКА

Корниенко рассказал, когда Рада может уволить Разумкова и назначить нового спикера парламента

Кадровый вопрос Рада будет рассматривать по регламенту, отметил Корниенко
Кадровый вопрос Рада будет рассматривать по регламенту, отметил Корниенко
Фото: sluga-narodu.com

Вопрос отзыва Дмитрия Разумкова и назначение нового главы парламента Рада теоретически может рассмотреть не раньше 6 октября. Об этом 1 октября в комментарии LB.ua, опубликованном на YouTube-канале издания, заявил председатель партии, первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что кадровый вопрос Рада будет рассматривать по регламенту.

"Кадровый вопрос, в том числе увольнения и назначения спикера, мы будем рассматривать по регламенту. Это может быть не раньше среды, потому что регламент предусматривает двухступенчатую процедуру", – сказал глава "Слуги народа".

Комментируя информацию о своем возможном назначении вице-спикером Рады, Корниенко отметил, что "события могут развиваться непредсказуемо".

Корниенко пребывает в Трускавце (Львовская область), где 1–3 октября пройдет стратегическое заседание фракции "Слуга народа". Он не исключил, что "Слуга народа" обсудит на заседании вопрос отзыва Разумкова.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Разумкова, у которого возник конфликт с партией.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией. 

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации "выполнил задачу". Он не уточнял, чью именно.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные".

Теги: Украина, Львовская область, Трускавец, отставка, увольнение, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко, партия, спикер, назначение, заседание
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