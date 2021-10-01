Корниенко рассказал, когда Рада может уволить Разумкова и назначить нового спикера парламента

Он подчеркнул, что кадровый вопрос Рада будет рассматривать по регламенту.

"Кадровый вопрос, в том числе увольнения и назначения спикера, мы будем рассматривать по регламенту. Это может быть не раньше среды, потому что регламент предусматривает двухступенчатую процедуру", – сказал глава "Слуги народа".

Комментируя информацию о своем возможном назначении вице-спикером Рады, Корниенко отметил, что "события могут развиваться непредсказуемо".

Корниенко пребывает в Трускавце (Львовская область), где 1–3 октября пройдет стратегическое заседание фракции "Слуга народа". Он не исключил, что "Слуга народа" обсудит на заседании вопрос отзыва Разумкова.

Ожидается, что там с нардепами проведет встречу президент Украины Владимир Зеленский.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что среди приглашенных есть первый спикер парламента Руслан Стефанчук, но нет председателя Рады Разумкова, у которого возник конфликт с партией.