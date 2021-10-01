Разумков о разногласиях со "Слугой народа": Когда говорят, что это никак не связано с позицией Банковой, я думаю, что это не так

Разумков: Мы же понимаем, что "Слуга народа" – это партия президента Фото: rada.gov.ua

Ведущий Савик Шустер спросил: "Этот конфликт начался с вашего решения отправить в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах или раньше?"

"Думаю, это была одна из ступеней. И вы можете услышать позиции некоторых коллег. Но мы же понимаем, что партия "Слуга народа" и фракция "Слуга народа", и [глава фракции] Давид Георгиевич [Арахамия] об этом говорил – что это партия президента. Поэтому когда сегодня говорят, что это никак не связано с позицией Банковой, я думаю, что это не так. Связано ли это с позицией президента? Думаю, мы завтра увидим. А то, что это связано с некоторыми коллегами, которые там работают, – я в этом уверен", – сказал глава парламента.