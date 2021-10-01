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Разумков о разногласиях со "Слугой народа": Когда говорят, что это никак не связано с позицией Банковой, я думаю, что это не так

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Разумков: Мы же понимаем, что "Слуга народа" это партия президента
Разумков: Мы же понимаем, что "Слуга народа" – это партия президента
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что к его разногласиям с парламентской фракцией "Слуга народа" имеет отношение позиция Офиса президента, но связано ли это с позицией непосредственно главы государства Владимира Зеленского, он не знает. Об этом Разумков сказал 1 октября в эфире канала "Украина".

Ведущий Савик Шустер спросил: "Этот конфликт начался с вашего решения отправить в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах или раньше?"

"Думаю, это была одна из ступеней. И вы можете услышать позиции некоторых коллег. Но мы же понимаем, что партия "Слуга народа" и фракция "Слуга народа", и [глава фракции] Давид Георгиевич [Арахамия] об этом говорил – что это партия президента. Поэтому когда сегодня говорят, что это никак не связано с позицией Банковой, я думаю, что это не так. Связано ли это с позицией президента? Думаю, мы завтра увидим. А то, что это связано с некоторыми коллегами, которые там работают, – я в этом уверен", – сказал глава парламента.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона Зеленского о деолигархизации. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

Разумков говорит, что у него нет конфликта с партией. 

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту. Венецианская комиссия приняла обращение Разумкова, отметив, что рассмотрит его в середине декабря. После того, как Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах, глава комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить одобренный Радой текст проекта закона.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщала, что 16 сентября Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично

Разумков считает, что Арахамия в этой ситуации "выполнил задачу". Он не уточнял, чью именно.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что глава государства к этому не причастен, а также что Зеленский и Разумков "общаются, отношения у них нормальные".

Стратегическое заседание фракции "Слуга народа" пройдет 1–3 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце. Глава партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" 2 октября может обсудить возможный отзыв Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Офис президента Украины
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