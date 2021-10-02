Подоляк допустил, что Зеленский может не подписать закон о деолигархизации

"Мы сейчас посмотрим, в какой именно редакции: будет ли это проголосованная редакция депутатами или будут какие-то нюансы, скажем так. Подпишет председатель Верховной Рады, а после этого президент примет решение", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что для подписания закона у главы государства будет 10 дней.

"Президент вообще очень внимательно относится к любому документу, который подписывает", – объяснил Подоляк.