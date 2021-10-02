Венедиктова пока не ознакомилась с жалобой на нарушения при принятии закона об олигархах

Венедиктова: Ко мне еще жалоба не дошла, есть же определенные проблемы, но обязательно дойдет Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

Журналисты спросили генпрокурора, проступила ли ей жалоба о нарушениях во время голосования за закон о деолигархизации.

"Ко мне еще жалоба не дошла, есть же определенные проблемы, но обязательно дойдет. Я обязательно сама еще это почитаю, потому что история уголовных производств с политическим голосованием – это интересная история… Когда увижу заявление, посмотрю, какие именно акценты прописаны, потому что прописаны они юристами, а заявляются же они политиками. Когда мы получаем документы и слышим комментарий, это две разные вселенные. Поэтому ждем, будем разбираться", – сказала она.