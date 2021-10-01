В Великобритании настаивают на учете Украиной выводов Венецианской комиссии по поводу закона об олигархах

Джон Ховелл: У нас нет закона об олигархах Скриншот: Сегодня / YouTube

"Необходимо убедиться, что закон выполняется в полном соответствии с выводами Венецианской комиссии. А также убедиться, что все понимают, какую цель имеет закон, и следовать лучшим мировым примерам", – сказал он.

Ховелл добавил, что в Великобритании законов о специальных группах лиц нет.

"У нас нет закона об олигархах", – отметил британский парламентарий.