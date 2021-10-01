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ПОЛИТИКА

В Великобритании настаивают на учете Украиной выводов Венецианской комиссии по поводу закона об олигархах

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Джон Ховелл: У нас нет закона об олигархах
Джон Ховелл: У нас нет закона об олигархах
Скриншот: Сегодня / YouTube

Украине нужно убедиться в соответствии закона об олигархах выводам и рекомендациям Венецианской комиссии, заявил в эфире телеканала "Украина" представитель Великобритании в Парламентской ассамблее Совета Европы Джон Ховелл.

"Необходимо убедиться, что закон выполняется в полном соответствии с выводами Венецианской комиссии. А также убедиться, что все понимают, какую цель имеет закон, и следовать лучшим мировым примерам", – сказал он.

Ховелл добавил, что в Великобритании законов о специальных группах лиц нет.

"У нас нет закона об олигархах", – отметил британский парламентарий.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. 

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера ВР Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту президента Ураганы Владимира Зеленского об олигархах в середине декабря. Также в Венецианской комиссии настаивали, что Рада не должна рассматривать законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет "крайне негативным сигналом" западным партнерам.

Теги: Верховная Рада, Венецианская комиссия, Европейская комиссия, законодательство, парламент, закон, олигархи
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