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ПОЛИТИКА

Турчинов назвал фарсом закон Зеленского об олигархах: Его цель – борьба с оппонентами и контроль над СМИ

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Турчинов назвал цели закона об олигархах
Турчинов назвал цели закона об олигархах
Фото: EPA

Закон президента Украины Владимира Зеленского об олигархах имеет другие цели, чем те, которые обозначены в его названии. Такое мнение 29 сентября в эфире телеканала "Прямий" выразил секретарь СНБО в 2014–2019 годах, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов.

"Этот фарс, который они называют законом о борьбе с олигархами, выполняет совсем другие задачи – это борьба с политическими оппонентами и попытка установить полный контроль над средствами массовой информации. Больше никаких мотивов в принятии этого закона не существует", – сказал он.

По словам Турчинова, вместо доработки документа и рассмотрения поправок на Банковой развернули масштабную пиар-кампанию по "протаскиванию этого закона".

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. 

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.

Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен заветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или же подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в НАПК.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. В комиссии "настаивали" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.

Теги: СМИ, Украина, Александр Турчинов, Владимир Зеленский, парламент, закон, олигархи, голосование, президент, борьба, деятельность, Слуга народа
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