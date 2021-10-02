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ПОЛИТИКА

Зеленский об СНБО: Орган заработал мощно, олигархи боятся

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Зеленский: Если ты предатель, мы будем знать, где твое место
Зеленский: Если ты предатель, мы будем знать, где твое место
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября положительно оценил работу Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа" в Facebook.

"Важно, что у нас появился СНБО, этот орган заработал мощно. Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый ежедневно чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", – добавил Зеленский.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/1215240112315319

Контекст:

Секретарь СНБО Сергей Данилов 17 сентября говорил о готовности системы мониторинга олигархов в Украине. Она работает с открытыми документами, документами для служебного пользования и с документами, которые имеют гриф "секретно".

Верховная Рада приняла закон о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера ВР Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. Также в Венецианской комиссии настаивали, что Рада не должна рассматривать законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет "крайне негативным сигналом" западным партнерам.

28 сентября депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали заявления о возможном совершении уголовного преступления во время голосования за закон о деолигархизации.

Теги: СНБО, Владимир Зеленский, преступление, олигархи, Слуга народа
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