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Законопроект об олигархах приведет к перераспределению денежных потоков – нардеп Шахов

Сергей Шахов: В законопроекте совсем не заложены нормы о борьбе с олигархами. Там заложены распределение, распил и отбор потоков
Сергей Шахов: В законопроекте совсем не заложены нормы о борьбе с олигархами. Там заложены распределение, распил и отбор потоков
Фото: pravda.com.ua

Следствием скандального законопроекта об олигархах станет перераспределения денежных потоков в интересах приближенных к власти лиц. Такое мнение высказал народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Прежде всего, я не голосовал за этот закон, потому что там полностью отсутствует то, что декларирует власть. Это первое. Второе, в законопроекте совсем не заложены нормы о борьбе с олигархами. Там заложены распределение, распил и отбор потоков, которые сегодня идут между олигархами и властью", – заявил Шахов.

Нардеп поставил под сомнение законность наделения СНБО полномочиями вне судебного процесса ограничивать права граждан.

Контекст:

23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Верховной Рады Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявили, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. После принятия закона во втором чтении глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил президента Зеленского предоставить одобренный Радой текст закона.

Теги: Верховная Рада, СНБО, законопроект, олигархи, Сергей Шахов
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