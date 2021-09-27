СНБО инициировал аудит военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами

Как сказано в релизе, такой аудит в Украине проведут впервые, это будут делать в рамках выполнения решения СНБО "О стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", которое президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие 20 августа.
"С целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС Кабинету Министров Украины, согласно этому решению, поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины с иностранными государствами за прошедший трехлетний период", – сказано в сообщении.
В рамках аудита проанализируют:
На основании результатов аудита планируют разработать стратегию военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие пять лет, ее будет рассматривать СНБО.
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 18 июня утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны. Ее представил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. По его словам, стратегия предусматривает выделение из госбюджета не менее 0,5% ВВП ежегодно на обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса.
Стратегию планируют реализовать в три этапа, она рассчитана до 2030 года.