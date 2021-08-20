Зеленский одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 18 июня Фото: president.gov.ua

Стратегия определяет приоритетные направления военно-промышленной политики государства, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз. На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

"Согласно стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике", – отметили в ОПУ.

В документе учтены внутренние и мировые условия и тенденции развития сферы вооружений.

Среди приоритетов развития ОПК стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.

Инновационная деятельность в оборонно-промышленном комплексе должна быть направлена на обновление производственной базы с учетом новейших достижений научно-технического прогресса и перехода на новые виды специализации и организации производств.

Стратегию планируют реализовать в три этапа:

на первом этапе (2021–2022 годы) предусматриваются выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса;

второй этап (2023–2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий;

на третьем этапе (2025–2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будут продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.