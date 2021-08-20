Зеленский одобрил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины

Стратегия определяет приоритетные направления военно-промышленной политики государства, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз. На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.
"Согласно стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике", – отметили в ОПУ.
В документе учтены внутренние и мировые условия и тенденции развития сферы вооружений.
Среди приоритетов развития ОПК стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.
Инновационная деятельность в оборонно-промышленном комплексе должна быть направлена на обновление производственной базы с учетом новейших достижений научно-технического прогресса и перехода на новые виды специализации и организации производств.
Стратегию планируют реализовать в три этапа:
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 18 июня утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны. Ее представил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. По его словам, стратегия предусматривает выделение из госбюджета не менее 0,5% ВВП ежегодно на обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса.