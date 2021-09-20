Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении бюджета на оборону

Согласно указу Зеленского, на обеспечение национальной безопасности и обороны в госбюджете на следующий год должны предусмотреть не менее 5,95% ВВП Фото: president.gov.ua

Соответствующий указ №477/2021 опубликован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования.

Указ предписывает Кабинету Министров предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год на обеспечение национальной безопасности и обороны не менее 5,95% ВВП, при этом финансирование должно составить не менее 319,4 млрд. грн.

Также правительству в 2022 году необходимо принять меры, чтобы в первую очередь были обеспечены финансированием приоритетные направления: развитие оборонного сектора в соответствии со стандартами НАТО и выполнение Национальной разведывательной программы на 2021–2025 годы.