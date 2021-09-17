Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 20 августа 2021 года Фото: president.gov.ua

Согласно документу, военная политика Украины реализуется по нескольким основным направлениям, среди них – "обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами".

"В Стратегическом оборонном бюллетене Украины сформулированы цель и видение сил обороны образца 2030 года, согласно которому силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "на основе Стратегического оборонного бюллетеня Украины будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны".