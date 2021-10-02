Зеленский назвал "большую ошибку" Разумкова

"Вопрос Дмитрия Разумкова для меня совсем не вопрос. В целом я считаю, что это вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, выносить этот вопрос в публичную сферу, в медиа", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "секретов никаких нет", и выразил мнение, что "у этих людей просто другие политические взгляды".

"Это нормально, мы живем в демократическом государстве. Но если они иные, чем у более чем 200 человек, и иные, чем у 73%, которые отдали голоса именно за ту программу, мы же ничего другого не делаем – это нормально, значит, ты живешь своей личной жизнью", – считает Зеленский.