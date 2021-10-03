Зеленский: У нас был диалог с Разумковым, но в последний месяц он с большой паузой

Зеленский: Мне кажется, Разумков мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя позвонить Фото: EPA

"Да, у нас есть диалог, был диалог. В последний месяц он с такой, большой, паузой. Вы как журналисты можете это подтвердить или наоборот: мне кажется, что он мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя мне позвонить и что-то сказать. Потому что у нас достаточно открытые отношения. Были. Именно были. Я не понимаю, зачем... Я так понимаю, это уже самостоятельные политические шаги. Я в этом случае человек однозначен: хочешь – иди, пожалуйста, это твой выбор", – сказал он.

Президент также прокомментировал сбор подписей за отставку Разумкова.

"Что касается подписных листов – правильно это или нет? Это тоже выбор партии. Но мне кажется, подписные листы выдавать на импичмент президента... И я об этом знал из СМИ. Он – глава Верховной Рады – это выдавал. Это полгода назад. Набрали они, по-моему, 60 подписей. Это есть такая процедура – ну окей, есть процедура. Ну, нормально. Смотрите: я как президент не могу обижаться или не обижаться, я не могу себе позволить таких вещей. На мне большая ответственность, поэтому я и сказал, что считаю внутренним этот момент", – сказал он.

Зеленский вспомнил, что в начале президентства носил желтые браслеты и на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сказал, что снимет их, когда будут освобождены украинские моряки, которых незаконно удерживали в России.

"Но я помню, как президент Эрдоган сказал: "Если бы я каждый раз надевал браслет в таких случаях, у меня все руки были бы в браслетах..." Поэтому, скажу откровенно: у меня нет времени на обиды мои или партии "Слуга народа", которая дала господину Разумкову жизнь. Если бы я каждый раз обижался на его политические шаги, я и вся партия были бы в браслетах", – заявил глава государства.