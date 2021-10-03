Зеленский: Разумков видит свою политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет

"Во-первых, это вопрос внутрифракционный. Я в принципе не комментировал эту ситуацию, если вы видели, несмотря на то, что глава Верховной Рады очень много об этом говорил: о влиянии, давлении и еще о чем-то, я не знаю. Поэтому я считаю, что это внутренняя ситуация фракции "Слуга народа". Потому что именно господин Разумков как партиец "Слуги народа", как член этой фракции, этой команды был делегирован на должность спикера", – сказал он.

По словам Зеленского, у партии есть "миллион вопросов" к Разумкову "не как к главе Верховной Рады, а как к человеку, который был делегирован как член этой команды".

"Мы все понимаем, что сегодня он не является членом этой команды, он об этом говорит достаточно открыто. Несмотря на открытые разговоры, есть и закрытый формат разных разговоров с ним. Мы понимаем, что он хочет быть не просто субъектом, но сторонится уже своих однопартийцев. Почему? Потому что партия "Слуга народа", как и любая партия, попадающая в Верховную Раду, сначала имеет один рейтинг, потом этот рейтинг меняется. Он видит свою личную политическую жизнь, это его выбор, рабства нет. Но нужно решить: если у тебя свой путь и ты решил идти по своему пути – это твой выбор, это нормально, но ты должен [понять], что ты наедине на этом пути... И если ты не поддерживаешь, например, санкции против [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь"] Медведчука, и таких примеров много", – сказал президент.

Он отметил, что в Совет нацбезопасности и обороны входят "совершенно разные люди" и они поддержали санкции.

"Если все это делают, поддерживают, а ты не делаешь, ты делаешь свой путь. И также закон об олигархах. Мне кажется, сама партия не может себе позволить – как это? – такой закон не подписывать, не поддерживать, не голосовать", – сказал президент.

По его словам, это обсуждалось на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце 2 октября.

"Мне кажется, самая главная проблема – то, что Дмитрий Александрович вытянул это на официальную платформу и в первую очередь должен был говорить именно с партией, а потом уже выходить в публичную плоскость. Думаю, это достаточно обидно звучит для команды, которую он не считает своей. Но это достаточно внутренний процесс", – заявил он.