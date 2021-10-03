Зеленский заявил, что кандидатуру нового спикера Рады в случае отставки Разумкова будут обсуждать на заседании фракции "Слуга народа"

На прошлой неделе были выданы листы для сбора подписей за отставку Разумкова Фото: rada.gov.ua

У президента спросили, может ли должность спикера занять нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

"Что касается Руслана Стефанчука. Обязательно будет [заседание] фракции, где будут проговаривать, кто может быть в той или иной кандидатурой от монобольшинства на место спикера. В таком формате у нас всегда все происходит: 70% на 30%. Если 70% голосов за ту или иную кандидатуру, тот или иной закон, то или иное решение, мы договаривались, что все поддержат. Несмотря на то, кто ты, депутат или, кстати, уже спикер. Также это касалось и чиновников. У нас есть партийные договоренности – партийные, не "понятийные", не "90-е", – сказал Зеленский.

На вопрос, может ли занять должность первого вице-спикера глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, Зеленский ответил, что впервые об этом слышит.