Нардепы от "Слуги народа" отказались приходить на встречу к Разумкову

"У нас не будет завтра заседания фракции – ни отдельно, ни вместе с Разумковым. Если у кого-то возникнут персональные желания спросить, может быть, кто-то это сделает, но это точно не будет заседание фракции и это уже не изменит весь процесс", – сказала она.

По словам депутата, утром 4 октября в Раду передадут подписи об отзыве Разумкова с должности спикера парламента.