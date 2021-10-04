"Другого не будет". Разумков заявил, что отзыв спикера Рады будет проходить в соответствии с регламентом

Разумков: Пока я глава Верховной Рады, тут будет работать закон Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Что касается отзыва спикера Рады. Подписные листы сначала фракции [партии "Слуга народа"], потом народного депутата [Давида] Арахамии были выданы, как и обещали, в тот же день. Аж два пакета. Я думаю, что всем хватило для заполнения, чтобы наверняка. Я вижу в СМИ, что голосование может состояться во вторник – среду, и хотел бы вам напомнить, что мы все живем с вами по регламенту", – сказал Разумков.

По его словам, процедура отзыва спикера будет проходить по регламенту.

"Другого не будет. Пока я глава Верховной Рады, тут будет работать закон. Потом что будет, посмотрим", – уточнил он.

По данным "РБК-Украина", Рада 5 октября проголосует за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова. Решающее голосование в парламенте может состояться 7 октября.