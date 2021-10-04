Рада может проголосовать за отставку Разумкова 7 октября

Решающее голосование в парламенте, по данным журналистов, состоится 7 октября.

"Разумков при желании может попробовать затянуть эту историю, привычно апеллируя к регламенту Рады. В нем указано, что за два дня до голосования за отставку спикера депутатам должны быть представлены отчеты Счетной палаты и самого спикера. Два дня до четверга – это как раз вторник, а на подготовку этих отчетов тоже нужно время", – отметили в публикации.

В президентской команде рассчитывают, что процедурные моменты не создадут проблем и спикера заменят на заседании, которое состоится в четверг.

В "Слуге народа" планируют, что отставку спикера поддержат около 205–210 нардепов. Недостающие голоса могут добавить группы "Довіра" и "За майбутнє". Под вопросом – поддержка половины фракции "Голос".