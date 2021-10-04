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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" назвали нардепа, который заменит Разумкова на должности спикера

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В "Слуге народа" заявили, что Стефанчук основной кандидат на дожность спикера
В "Слуге народа" заявили, что Стефанчук – основной кандидат на дожность спикера
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Место спикера Верховной Рады в случае отзыва с этой должности Дмитрия Разумкова может занять нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Об этом 3 октября в эфире телеканала "Украина 24" сказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, "никакого раскола" по этому вопросу во фракции нет.

"Действительно, это решение достаточно тяжелое. Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат – это Руслан Стефанчук", – сказала она.

Кравчук заявила также, что отставка Разумкова очевидна.

"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента. Мы в том же Трускавце два года назад делегировали разных людей на различные должности, в том числе на председателя Верховной Рады. И наша задача – выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условно [внефракционного нардепа] Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом",  сказала она.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября.

Теги: Украина, оппозиция, отставка, Владимир Зеленский, парламент, Гео Лерос, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, спикер
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