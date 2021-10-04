В "Слуге народа" назвали нардепа, который заменит Разумкова на должности спикера

По ее словам, "никакого раскола" по этому вопросу во фракции нет.

"Действительно, это решение достаточно тяжелое. Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат – это Руслан Стефанчук", – сказала она.

Кравчук заявила также, что отставка Разумкова очевидна.

"В чем основная разница. Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без президента не стал бы председателем парламента. Мы в том же Трускавце два года назад делегировали разных людей на различные должности, в том числе на председателя Верховной Рады. И наша задача – выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли. Пойдет ли Разумков в оппозицию? Я не уверена, что он превратится в условно [внефракционного нардепа] Гео Лероса, который критикует все, что связано с президентом", – сказала она.