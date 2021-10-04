Корниенко заявил, что готов занять должность первого вице-спикера Рады

"Я – человек командный. Если коллеги предложат такие серьезные уровни ответственности, то, конечно, рассмотрю такую возможность", – сказал Корниенко.
Он добавил, что его беспокоит, как это решение скажется на работе партии.
Корниенко, комментируя возможное назначение главой парламента нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, назвал его наиболее подготовленным для руководства Радой.
"Кроме того, что он и юрист, и один из идеологов нашей партии, и заместитель главы политсовета нашей партии, он еще и более двух лет занимает должность первого вице-спикера, неоднократно проводил заседания. Хочу напомнить, что некоторые судьбоносные голосования – рынок земли и закон об олигархах – проводил именно Руслан Алексеевич", – сказал Корниенко.
В случае отзыва с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова эту должность может занять Стефанчук. Об этом 3 октября сказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.
В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.
"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.
30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.
В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.
2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей при необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября.