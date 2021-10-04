Корниенко заявил, что готов занять должность первого вице-спикера Рады

"Я – человек командный. Если коллеги предложат такие серьезные уровни ответственности, то, конечно, рассмотрю такую возможность", – сказал Корниенко.

Он добавил, что его беспокоит, как это решение скажется на работе партии.

Корниенко, комментируя возможное назначение главой парламента нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, назвал его наиболее подготовленным для руководства Радой.

"Кроме того, что он и юрист, и один из идеологов нашей партии, и заместитель главы политсовета нашей партии, он еще и более двух лет занимает должность первого вице-спикера, неоднократно проводил заседания. Хочу напомнить, что некоторые судьбоносные голосования – рынок земли и закон об олигархах – проводил именно Руслан Алексеевич", – сказал Корниенко.

В случае отзыва с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова эту должность может занять Стефанчук. Об этом 3 октября сказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.