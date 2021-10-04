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ПОЛИТИКА

Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах

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Разумков: Подписывается только то, что проголосовано в зале
Разумков: Подписывается только то, что проголосовано в зале
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 4 октября на согласительном совете заявил, что в стенах парламента ничто не может укрыться, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда комитет направляет в аппарат Верховной Рады, понимая, что он делает, закон не тот, который голосовался в стенах Рады, это уже подлог. Но это уже другое законодательство. То, что вам не нравится или вы наделали ошибок во время непрофессиональной подготовки к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре закона, – это проблемы комитета", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что решение принимает парламент, а спикер подписывает этот документ.

"Это решение Конституционного Суда. Вы можете поднять и посмотреть. Подписывается только то, что проголосовано в зале. Те правки, которые ставились на голосование, те, которые ставились на отклонение, или в редакции, которая осталась в комитете. Их должно быть три. Когда вы в пятницу рассказываете, что что-то лежит в аппарате Верховной Рады – поднимите свой комитет, в который в четверг была направлена соответствующая справка, где были замечания профильных управлений Рады", – сказал Разумков.

Спикер добавил, что подпишет документ, когда получит его "корректный текст".

"Тут все рассказывают, как они хотят, чтобы этот закон быстро был подписан. А что же ни одна фракция не подала предложение о рассмотрении постановлений об отмене решения ВР? Ни одна, в том числе и фракция монобольшинства", – отметил глава парламента.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, депутаты Верховной Рады учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявил 24 сентября глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Он отметил, что закон будут переголосовывать, чтобы исправить юридическую коллизию перед подписанием президентом. 

В комментарии "РБК-Украина" народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский сказал, что Рада не будет переголосовывать закон об олигархах.

По его словам, противоречия в документе возникли из-за того, что в редакции ко второму чтению учли три взаимоисключающие поправки – №396, №398 и №406. Они касаются органа, который будет определять олигархов.

Контекст:

Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Теги: Украина, фальсификации, законопроект, олигархи, Дмитрий Разумков
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