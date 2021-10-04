"У нас разное бывает". Разумков – о том, могут ли его лишить мандата

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Журналисты напомнили спикеру, что он прошел в Раду по спискам партии "Слуга народа" и сейчас внефракционный. Они спросили, возможен ли процесс лишения его мандата.

"По закону – нет. А так у нас разное бывает", – ответил Разумков.

Он не стал говорить, будет ли писать заявление о вхождении в состав фракции в случае, если его отзовут с должности спикера. "Я буду действовать в соответствии с регламентом [Рады] и Конституцией. [...] Если я буду отозван с должности – будем решать противоречия, сегодня противоречий нет: я глава Верховной Рады, я внефракционный", – отметил Разумков.

Глава украинского парламента и ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября.