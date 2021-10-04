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"У нас разное бывает". Разумков – о том, могут ли его лишить мандата

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В Раде сегодня запустили процедуру отзыва Разумкова с должности
В Раде сегодня запустили процедуру отзыва Разумкова с должности
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 4 октября на брифинге в парламенте сказал, что по закону его в случае отзыва с должности председателя Рады лишить мандата не могут.

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Журналисты напомнили спикеру, что он прошел в Раду по спискам партии "Слуга народа" и сейчас внефракционный. Они спросили, возможен ли процесс лишения его мандата. 

"По закону – нет. А так у нас разное бывает", – ответил Разумков. 

Он не стал говорить, будет ли писать заявление о вхождении в состав фракции в случае, если его отзовут с должности спикера. "Я буду действовать в соответствии с регламентом [Рады] и Конституцией. [...] Если я буду отозван с должности – будем решать противоречия, сегодня противоречий нет: я глава Верховной Рады, я внефракционный", – отметил Разумков. 

Глава украинского парламента и ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом" и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией" и допустили возможность отставки спикера Рады.

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции "Слуга народа" с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в "Слуге народа" решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосует свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии "Слуга народа", замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал сегодня, что готов занять должность вице-спикера.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, конституция, отставка, парламент, мандат, конфликт, Слуга народа, Дмитрий Разумков, нардеп
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