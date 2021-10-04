"Надеюсь, в ОП есть чем заняться, кроме этого". Разумков сообщил о появлении фейкового Telegram-канала, который ведут якобы от его имени

Разумков: Надеюсь, что в Офисе президента есть чем заняться, кроме как создавать мои Telegram-каналы Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикера спросили, принадлежит ли ему новосозданный Telegram-канал "Разумков Офіційно".

"Нет, это не наш Telegram-канал. Не знаю, кто его создавал. Мы не создавали. Но, чтобы не распространялись фейки [скажу]: тот, который начал работать, если не ошибаюсь, вчера, не связан со мной или командой. Кому это выгодно? Я не знаю, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно", – ответил он. Разумков анонсировал создание своего официального Telegram-канала и пообещал, что сообщит об этом.

Журналистка отметила, что есть информация, что якобы фейковый канал создали в Офисе президента.

"Надеюсь, что в Офисе президента есть чем заняться, кроме как создавать мои Telegram-каналы", – ответил Разумков.

Позже пресс-секретарь спикера Рады Ольга Туний в Facebook призвала СМИ "не вестись на провокации" и не ссылаться на фейковый канал. Она опубликовала ссылку на официальный Telegram-канал Разумкова (он называется "Дмитро Разумков_Офіційно").