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На журналистов "Схем" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Мецгера – ему не понравился вопрос расследователей

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Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста Овсянного (на фото)
Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста Овсянного (на фото)
Фото: radiosvoboda.org

На журналистов программы "Схемы" 4 октября напали в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Об этом сообщает "Радіо Свобода", которое совместно с каналом UA:Перший и выпускает передачу.

Как сообщают журналисты, Мецегеру не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсянного. Вопрос касался одного из ближайших расследований "Схем", но журналисты не уточнили, какого именно.

Мецгер приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Сотрудники банка силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете, где, кроме самого Мецгера, также присутствовал директор департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору "Схем".

Они осмотрели одежду оператора на наличие других записывающих устройств и с угрозами запрещали снимать события на телефон. Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение. Через час съемочной группе вернули технику.

При этом журналист смог записать то, что происходило, на аудио.

"Игорь, возьми у них камеры! Выставьте их [камеры] за дверь. И вот эту тоже. Кассеты повытягивайте", – слышно на записи голос Мецгера, который обращается к подчиненным.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube

Журналисты и представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Редакция "Радіо Свобода" обратилась к "Укрэксимбанку" с просьбой прокомментировать эти события. В пресс-службе банка сообщили, что готовят комментарий со своей позицией. На момент написания новости ни на сайте банка, ни на него странице в соцсети или странице Мецгера комментариев не было.

Контекст:

Евгений Мецгер возглавил "Укрэксимбанк" в марте 2020 года. До 2015 году он работал на низших должностях в этом госбанка. 

В 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов с применением силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

По состоянию на 29 сентября в Украине расследовалось 285 уголовных производств по фактам совершения правонарушений против журналистов.

Теги: нападение, журналисты, Укрэксимбанк, интервью, Схемы
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