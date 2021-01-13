В 2020 году зафиксирован рост физической агрессии к журналистам – Томиленко

В прошлом году в Украине зарегистрировано 77 случаев применения силы к журналистам, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Антирейтинг проявлений физической агрессии к журналистам в 2020 году возглавила Киевская область Фото: depositphotos.com

В 2020 году зафиксирован рост физической агрессии к журналистам. Об этом в Facebook заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Всего в прошлом году в Украине зарегистрировано 77 случаев применения силы к журналистам.

По словам Томиленко, часто фиксируются нападения на съемочные группы или группы журналистов. Общее количество пострадавших работников медиа – 101.

В 2019 году произошло 75 инцидентов применения силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

Рост случаев физической агрессии в отношении журналистов в НСЖУ прежде всего связывают с психологическим напряжением в обществе, вызванным карантинными ограничениями.

Антирейтинг проявлений физической агрессии к журналистам в 2020 году возглавил столичный регион. В Киеве и области – 26 случаев применения силы к работникам СМИ. На втором месте – Одесская область (девять случаев), во Львовской и Харьковской – по шесть, в Днепропетровской и Херсонской – по пять.

"Сейчас в обществе нет понимания сути профессии и важности миссии, которую выполняют журналисты. Травля, сознательное запугивание, грубое препятствование профессиональной деятельности – для некоторых своеобразная норма. И это делает профессию журналиста опасной", – подчеркнул Томиленко.

С начала 2020 года украинские правоохранители начали досудебное расследование по 173 уголовным производствам, связанным с препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. В суд направили обвинительные акты в девяти уголовных производствах.

В индексе свободы прессы, который ежегодно публикует организация "Репортеры без границ", Украина занимает 96-е место.

Секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Вадим Миский говорил, что в стране проведут ревизию ключевых преступлений против журналистов, совершенных за последние годы.