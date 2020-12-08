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"Жестокие избиения, сожженные автомобили". В Украине за 2020 год на журналистов нападали более 70 раз – глава НСЖУ

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на рост агрессии против журналистов повлияли местные выборы и конфликтное поведение нарушителей карантина.

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Из 173 уголовных производств, открытых по факту препятствия деятельности журналистов, в суд попали девять
Из 173 уголовных производств, открытых по факту препятствия деятельности журналистов, в суд попали девять
Фото: depositphotos.com

В Украине с начала года зафиксировали 74 нападений на журналистов. Из них 25 случаев произошли за последние три месяца, что является самым высоким осенним показателем за последние четыре года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. 

В период с сентября по ноябрь больше всего нападали на журналистов в 2019 году (16 инцидентов). В 2017-м году зафиксировали 21 нападение, а в 2018-м – 23.

НСЖУ уточнил, что главной причиной роста агрессии против журналистов в конце этого года стала напряженная избирательная кампания на местных выборах и конфликтное поведение нарушителей правил карантина.

В сентябре НСЖУ зафиксировала семь актов физической агрессии и грубого препятствования профессиональной деятельности, в октябре – 12 и еще шесть – в ноябре.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/3527384970679675

"Достаточно распространенными за последние два месяца были нападения на журналистов со стороны представителей охраны тех или иных объектов и активное "нежелание" позволить сотрудникам СМИ проводить съемку или сбор информации", – пишет Томиленко.

Так, 6 октября в селе Гатное Киевской области на заседании избирательной комиссии люди в полицейской форме напали на журналистку и режиссера Таисию Кутузову, заламывали ей руки и отнимали камеру. В результате инцидента сломали микрофон.

В день местных выборов, 25 октября, в Днепропетровской области действующий депутат Терновского городского совета проявил физическую агрессию на избирательном участке к редактору городской газеты "Известия Терновки" Алене Поддуевой. Журналистка подала заявление в местный отдел полиции из-за препятствования журналистской деятельности и проинформировала об этом НСЖУ.

"Хватал меня за руки и толкал, пытался выбить из рук мой мобильный телефон, которым я вела съемку", – рассказала Поддуева.

Редактор газеты "Народовластие обо всех и обо всем" из Донецкой области Владимир Грабовенко оказался на больничной койке в Волновахской центральной районной больнице. Его избили битами неизвестные возле дома 30 октября.

"Слышу в калитку стукнуло, бегом выскочил на улицу, смотрю половинка кирпича лежит на улице возле двора, побежал в переулок. Смотрю, там машина стоит и кто-то ходит. Получил удар битой. Поднялся, закрылся, по руке битой меня, потом по ноге, потом они сели в машину и уехали", – описал инцидент Грабовенко.

Мужчина получил перелом костей правой голени, перелом предплечья и ушибленные раны головы.

"Владимир Грабовенко – бывший депутат Волновахского районного совета, газету создал около года назад. Занимался, по его словам, антикоррупционной деятельностью. Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве. Впрочем, адвокат потерпевшего добивается переквалификации в "покушение на убийство" и "насилие в отношении журналиста", – сообщили в НСЖУ.

Журналисты двух изданий пострадали во время съемок в ресторане "Havana" в Киеве. Съемочная группа "СтопКор" вместе с активистами 14 ноября проводили рейд по ресторанам Киева и проверяли, работают ли они на "карантине выходного дня". Они беспрепятственно вошли в ресторан "Havana", сели за столик и сделали заказ. Журналист начал фиксировать факт работы заведения, но в это время на него с кулаками набросился администратор. Правоохранители, которые прибыли по вызову журналистов, штурмовали помещение, чтобы прекратить нарушение.

Здесь же произошло нападение на журналиста издания "Страна.ua" Владислава Бовтрука, который фиксировал все эти события. К нему подошел полицейский и отобрал телефон. Впоследствии телефон вернули, наряд полиции составил протокол о противоправных действиях их коллег.

В НСЖУ отмечают, что нападения на работников медиа в Украине стали постоянными реалиями, а не исключением.

"Профессия журналиста опасна, а нападающие не получают ощутимого наказания. Жестокие избиения, сожженные автомобили или редакционные помещения, сломанная техника – украинские журналисты рискуют здоровьем и жизнью, пытаясь выполнять свои профессиональные обязанности. Несмотря на то, что после инцидентов начинаются оперативные расследования, профессия станет более безопасной только тогда, когда нападающие будут получать весомые приговоры. Никакого оправдания физической агрессии в отношении работников медиа нет, какими бы неудобными они ни были", – написал Томиленко.

С начала 2020 года украинские правоохранители начали досудебное расследование по 173 уголовным производствам, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. В суд направили обвинительные акты в девяти уголовных производствах.

В индексе свободы прессы, который ежегодно публикует организация "Репортеры без границ", Украина занимает 96-е место.

Секретарь Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины Вадим Миский говорил, что в стране проведут ревизию ключевых преступлений против журналистов, совершенных за последние годы.

Теги: СМИ, агрессия, нападение, журналисты, НСЖУ, местные выборы, насилие, уголовное производство, Сергей Томиленко, нападение на журналиста
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