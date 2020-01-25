В Украине за последние три года на журналистов нападали 250 раз – Томиленко

В течение 2019 года в Украине было зафиксировано 75 случаев нападения на журналистов, а в 2018 году – 86, рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

За последние три года в Украине было зафиксировано 250 физических атак на журналистов. Об этом 23 января в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

В течение 2019 года было зафиксировано 75 случаев нападения на журналистов, а в 2018 году – 86. Больше всего инцидентов происходило в декабре (10), марте (восемь), мае и августе (по шесть).

"Эксперты отмечают, что атаки на журналистов в 2019 году сопровождались особой агрессией и жестокостью. В частности, после нападения в центре Черкасс умер журналист-расследователь Вадим Комаров, который стал вторым в Европе журналистом, погибшим в 2019 году из-за своей профессии", – написал Томиленко.

Он добавил, что большинство нападений так и остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд.

"В 12 случаях нападающими являются чиновники, должностные лица или депутаты, также в пяти – правоохранители, Три инцидента произошли с применением оружия. В отношении регионов, очевидно, лидерство в антирейтинге сохраняют Киев и область, где, в частности, зафиксировано 29 инцидентов физической агрессии. На втором месте Одесская область – 11 случаев применения силы к журналистам. Третье место разделили Херсонская, Черновицкая, Волынская области – по четыре инцидента", – рассказал Томиленко.

По его словам, "позорным остается тот факт, что чаще всего от нападений страдают именно женщины-журналистки.