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С начала года в Украине зафиксировано 30 случаев нападения на журналистов – НСЖУ

В течение мая Национальный союз журналистов Украины зафиксировал четыре случая физической агрессии в отношении работников СМИ.

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Высокий уровень агрессии к работникам СМИ является возмутительным, заявили в НСЖУ
Высокий уровень агрессии к работникам СМИ является возмутительным, заявили в НСЖУ
Фото: depositphotos.com

С начала 2020 года в Украине зафиксировано 30 случаев нападения на работников средств массовой информации. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

В мае факты нападений на журналистов зафиксированы в Харькове (неизвестные избили журналиста издания "Информбюро" Никиту Кныша), Запорожье (мужчина пытался сорвать съемку журналистам телеканала НТН), Львове (журналистов телеканала "Перший західний" пытались вытолкать из парикмахерской) и Киеве (журналистка телеканала "Прямий" пострадала во время штурма Музея Ивана Гончара сотрудниками Госбюро расследований).

В НСЖУ отметили, что первые три случая связаны с освещением соблюдения карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

"Высокий уровень агрессии к работникам СМИ является возмутительным и делает профессию журналиста опасной и на национальном, и на региональном уровнях", – сказано в заявлении.

В апреле, заявляли в Национальном союзе журналистов, произошло 10 нападений на работников СМИ; большинство случаев агрессии также было связано с освещением темы соблюдения карантина.

Теги: Львов, СМИ, Украина, Харьков, Запорожье, агрессия, карантин, НСЖУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Национальный союз журналистов Украины, коронавирус
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