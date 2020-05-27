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20% украинских медиа могут не пережить карантин – Союз журналистов

Часть украинских редакций вынуждены увольнять сотрудников и сворачивать проекты. В Национальном союзе журналистов Украины заявили о тяжелой ситуации в медиа.

НСЖУ призвал поддержать украинские медиа, запустив информационную кампанию #Журналісти_Важливі
НСЖУ призвал поддержать украинские медиа, запустив информационную кампанию #Журналісти_Важливі
Фото: depositphotos.com

По оценкам Национального союза журналистов Украины, до 20% отечественных медиа могут не пережить карантин и экономический кризис, об этом НСЖУ сообщил 27 мая в Facebook.

В поддержку украинских СМИ НСЖУ запустил информационную кампанию #Журналісти_Важливі.

"Уже сегодня многие редакции сворачивают проекты и увольняют сотрудников. И это в то время, когда внимание к газетам, радио, телепрограммам, онлайн-СМИ увеличивается во всем мире", – отмечено в заявлении.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2571446569623991&type=3

В НСЖУ обратили внимание не то, что в некоторых странах во время эпидемии коронавируса журналистам предоставили статус "ключевых сотрудников" наравне с врачами, полицейскими и работниками коммунальных служб.

"Правительства разных стран освобождают медиа от налогов, заказывают социальную рекламу в СМИ и выдают гражданам ваучеры на подписку газет", – подчеркнули в союзе журналистов.

Украинские СМИ во время карантина теряют доходы и накапливают долги, об этом 8 апреля заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Теги: СМИ, карантин, журналисты, НСЖУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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