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Журналистам разрешили вернуться в ложу прессы в Верховной Раде

Доступ журналистов в Верховную Раду был ограничен в начале марта из-за пандемии коронавируса.

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Согласно распоряжению, количество людей в ложе прессы Верховной Рады не должно превышать 30 человек
Согласно распоряжению, количество людей в ложе прессы Верховной Рады не должно превышать 30 человек
Фото: depositphotos.com

Журналистам разрешили вернуться в ложу прессы в Верховной Раде. Об этом говорится в распоряжении "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", опубликованном на сайте украинского парламента 28 мая.

Согласно документу, присутствовать в Верховной Раде можно при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительного пропуска, который выдал аппарат парламента.

Отмечается, что журналисты, операторы и фотокорреспонденты смогут находиться в пресс-центре парламента на третьем этаже. В ложу прессы балкона зала заседаний не пропустят более одного оператора или фотокорреспондента от одного СМИ.

При этом количество людей в ложе прессы не должно превышать 30 человек.

Доступ журналистов в Верховную Раду был ограничен в начале марта из-за пандемии коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Теги: Верховная Рада, СМИ, журналисты, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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