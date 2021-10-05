В Украине расследуют 285 уголовных производств по фактам правонарушений против журналистов – Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора рассказали о производствах за преступления против журналистов Фото: depositphotos.com

169 производств еще расследуются. В НСЖУ отметили, что каждое пятое уголовное производство по фактам правонарушений против журналистов расследуется три года и дольше, а в суд передается одно из десяти.

В релизе говорится, что в 2021 году в Украине увеличилась результативность расследований преступлений против журналистов.

"По данным областных прокуратур, от 20% до 50% выросло количество подозрений и количество случаев направления в суд уголовных производств, касающихся преступлений против журналистов", – сказал Бонюк.

Во время круглого стола также презентовали издание ЮНЕСКО "Рекомендации для прокуроров по делам о преступлениях против журналистов".