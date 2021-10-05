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В Украине расследуют 285 уголовных производств по фактам правонарушений против журналистов – Офис генпрокурора

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В Офисе генпрокурора рассказали о производствах за преступления против журналистов
В Офисе генпрокурора рассказали о производствах за преступления против журналистов
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 29 сентября в Украине расследовались 285 уголовных производств по фактам совершения правонарушений против журналистов. Об этом сообщил руководитель департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса генерального прокурора Алексей Бонюк 4 октября во время круглого стола "Роль прокуроров в делах о преступлениях против журналистов" в Национальном союзе журналистов Украины, сообщила пресс-служба НСЖУ.

169 производств еще расследуются. В НСЖУ отметили, что каждое пятое уголовное производство по фактам правонарушений против журналистов расследуется три года и дольше, а в суд передается одно из десяти.

В релизе говорится, что в 2021 году в Украине увеличилась результативность расследований преступлений против журналистов.

"По данным областных прокуратур, от 20% до 50% выросло количество подозрений и количество случаев направления в суд уголовных производств, касающихся преступлений против журналистов", – сказал Бонюк.

Во время круглого стола также презентовали издание ЮНЕСКО "Рекомендации для прокуроров по делам о преступлениях против журналистов".

Контекст:

В 2020 году в рамках "Индекса физической безопасности журналистов" зафиксировано 77 случаев применения силы к журналистам в Украине (общее количество пострадавших работников медиа – 101). В 2019 году произошло 75 инцидентов с применением силы к журналистам, в которых пострадало 86 медийщиков.

За первые три месяца 2021 года в Украине, по данным НСЖУ, зафиксировали 21 случай физической агрессии против журналистов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, журналисты, НСЖУ, Сергей Томиленко, Офис генпрокурора
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