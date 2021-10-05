"Слуга народа" хочет исключить из фракции нардепа Буймистер. Она прокомментировала

"Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, точнее, голосовала красной кнопкой, и это является "красной линией" для нас. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не приведет к сложению мандата. Думаю, что этот вопрос тоже нужно ставить в повестку дня", – сказал Корниенко.
Буймистер в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что о своем возможном исключении из фракции узнала из СМИ. По словам Буймистер, личных разговоров с ней никто не вел.
Нардеп рассказала, что во время выездного заседания "слуг народа" в Трускавце (Львовская область) ей "удалось пару минут переговорить с президентом [Владимиром Зеленским], который не знал о намерениях [главы фракции "Слуга народа" в Раде] Давида Арахамии исключить меня из фракции".
"Мы договорились о том, что мы встретимся и я расскажу, не только почему я голосовала красной кнопкой по важному законопроекту... я дам ему механизмы в рамках закона. Да, они будут немного сложнее и немного дольше процедурно, но они точно будут законными и помогут зацементировать тот результат борьбы, которого хочет достичь господин Зеленский. Он сказал, что мы в ближайшее время найдем время, и я сейчас жду подтверждения такой встречи", – отметила Буймистер.
Нардеп также заявила о нарушениях во время голосования в Раде за закон об олигархах, назвав его "цирком" в стенах парламента.
Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщала в Telegram 3 октября, что во время вечеринки в Трускавце нардепам от "Слуги народа" вручили награды в рамках премии "Слугам по заслугам".
В частности, Буймистер получила награду "Красная кнопка года" – "за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты".
Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.
Согласно опубликованным данным на сайте парламента, Буймистер – единственный нардеп во фракции "Слуга народа", кто проголосовал против принятия закона. Буймистер также не голосовала за законопроект об олигархах в первом чтении.
Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства спикера Рады Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку в законе Зеленского об олигархах.
Первый замглавы парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе Зеленского об олигархах.
По мнению Разумкова, Зеленский должен заветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или же подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.
Ранее партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.
Согласно принятому закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в НАПК.
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.
Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.
В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря. В комиссии "настаивали" не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом западным партнерам.
4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах. Спикер добавил, что подпишет документ, когда получит его "корректный текст".
Буймистер была избрана в Раду мажоритарному округу №223 (Киев), она баллотировалась от "Слуги народа", отмечается на сайте ЦИК. Поэтому в случае исключения из фракции она не потеряет депутатский мандат.
Как сообщает LB.ua, в 2012–2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).