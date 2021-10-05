"Слуга народа" хочет исключить из фракции нардепа Буймистер. Она прокомментировала

Буймистер (на фото) рассказала, что общалась с Зеленским в Трускавце Фото: Olexandra Gumeniuk / Facebook

"Это депутат, которая не голосовала за закон об олигархах, точнее, голосовала красной кнопкой, и это является "красной линией" для нас. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не приведет к сложению мандата. Думаю, что этот вопрос тоже нужно ставить в повестку дня", – сказал Корниенко.

Буймистер в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что о своем возможном исключении из фракции узнала из СМИ. По словам Буймистер, личных разговоров с ней никто не вел.

Нардеп рассказала, что во время выездного заседания "слуг народа" в Трускавце (Львовская область) ей "удалось пару минут переговорить с президентом [Владимиром Зеленским], который не знал о намерениях [главы фракции "Слуга народа" в Раде] Давида Арахамии исключить меня из фракции".

"Мы договорились о том, что мы встретимся и я расскажу, не только почему я голосовала красной кнопкой по важному законопроекту... я дам ему механизмы в рамках закона. Да, они будут немного сложнее и немного дольше процедурно, но они точно будут законными и помогут зацементировать тот результат борьбы, которого хочет достичь господин Зеленский. Он сказал, что мы в ближайшее время найдем время, и я сейчас жду подтверждения такой встречи", – отметила Буймистер.

Нардеп также заявила о нарушениях во время голосования в Раде за закон об олигархах, назвав его "цирком" в стенах парламента.

Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщала в Telegram 3 октября, что во время вечеринки в Трускавце нардепам от "Слуги народа" вручили награды в рамках премии "Слугам по заслугам".

В частности, Буймистер получила награду "Красная кнопка года" – "за нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты".