Зеленский оценил работу "Слуги народа" за два года на "три с плюсом"

"Я считаю, что не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которые очень сильно подтянулись реально. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, не было много таких людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене", – сказал президент.

Зеленский дал свою оценку "Слуге народа" за два года по пятибалльной шкале: "Считаю, что сегодня – три с плюсом".

Сам Зеленский в ответ на вопрос, как он изменился за два года и на сколько оценивает собственную работу, сказал, что не имеет право ставить себе высокую оценку.

"Народ должен ставить оценку. Моя – семь-восемь, так говорят? По 12-балльной, я думаю, где-то в середине", – заключил он.