План трансформации страны можно реализовать за 5–10 лет – Милованов

"Этот план – "живое существо". Все эти проекты и так реализуются, о них много говорится. Но вопрос в их скорости. Для их реализации не надо ждать 30 лет. Общий объем инвестиций, которых требуют эти направления, – это $277 млрд, о которых говорил президент [Владимир Зеленский] в США. И они будут реализованы", – заявил Милованов.

Он пояснил, что в эту сумму будут входить внутренние государственные средства, международные кредиты и инвестиции частных компаний.

"План трансформации Украины предусматривает четыре направления: безопасность, энергетическая безопасность, инклюзивная экономика и верховенство права. Все проекты этого плана будут непосредственно связаны с конкретными законопроектами и нормативными актами Кабмина", – заверил Милованов.