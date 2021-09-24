"Нужно дать в глаз, чтобы вы замолчали? Я дам очень просто". Милованов и Друзенко поскандалили в прямом эфире. Видео

Друзенко (слева) заявил, что Милованов (справа) ведет себя, "как среди папуасов" Фото: rbc.ua

Милованов обвинил Друзенко в популизме и потребовал не отвлекаться от темы разговора – закона об олигархах.

Юрист попросил политика дать ему закончить выступление, добавив: "Я старший мужчина, с научными степенями".

Милованов заявил, что это эйджизм.

"Так я не говорю, что вы молокосос. Не говорю", – отметил Друзенко. По мнению юриста, Милованов ведет себя, как "среди папуасов", в частности перебивает собеседников, чего никогда не позволил бы себе в Америке. В ответ Милованов призвал его не переходить на личности.

"Не перебивайте, вы, нахал! Нужно дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, слушайте, очень просто", – пообещал Друзенко.

Когда Милованов вставил очередную ремарку, Друзенко перешел на крик, а ведущая отметила, что формат студии предполагает дискуссию, а не выступление.

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Видео: ТСН / YouTube