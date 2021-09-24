"Нужно дать в глаз, чтобы вы замолчали? Я дам очень просто". Милованов и Друзенко поскандалили в прямом эфире. Видео

Милованов обвинил Друзенко в популизме и потребовал не отвлекаться от темы разговора – закона об олигархах.
Юрист попросил политика дать ему закончить выступление, добавив: "Я старший мужчина, с научными степенями".
Милованов заявил, что это эйджизм.
"Так я не говорю, что вы молокосос. Не говорю", – отметил Друзенко. По мнению юриста, Милованов ведет себя, как "среди папуасов", в частности перебивает собеседников, чего никогда не позволил бы себе в Америке. В ответ Милованов призвал его не переходить на личности.
"Не перебивайте, вы, нахал! Нужно дать в глаз, чтобы вы замолчали? Так я дам, слушайте, очень просто", – пообещал Друзенко.
Когда Милованов вставил очередную ремарку, Друзенко перешел на крик, а ведущая отметила, что формат студии предполагает дискуссию, а не выступление.
Друзенко, возможно, ссылается на ситуацию 30 июля, когда экс-секретарь СНБО, экс-министр финансов Александр Данилюк на вечеринке по случаю своего дня рождения ударил Милованова в лицо. Конфликт закончился тем, что оппонентов разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, у Милованова была рассечена бровь, а вскоре, по его словам, "расцвел фингал".